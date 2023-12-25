Опрос: Больше половины россиян путают Санта-Клауса и Деда Мороза

Издание ссылается на данные исследования Calltouch, согласно которым 54% опрошенных путают зимних волшебников, а 15% респондентов и вовсе считают, что это один и тот же персонаж.

Уточняется, что представители старшего поколения редко путают Санта-Клауса и Деда Мороза, а среди более молодых россиян таких 68%.

Аналитики указали, что в целом российская аудитория лучше знает Санта-Клауса, а не Деда Мороза. Это связано, в том числе, с фильмами и рекламными роликами, в которых Дед Мороз появляется в два раза реже своего заморского коллеги.

Ранее хоровод Снегурочек в Кемерове, в котором участвовала 1 071 жительница, самым массовым в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

