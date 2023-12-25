Опрос: Больше половины россиян путают Санта-Клауса и Деда Мороза
Только каждый пятый россиянин (23%) умеет отличать Деда Мороза от Санта-Клауса, сообщает Газета.Ru.
Издание ссылается на данные исследования Calltouch, согласно которым 54% опрошенных путают зимних волшебников, а 15% респондентов и вовсе считают, что это один и тот же персонаж.
Уточняется, что представители старшего поколения редко путают Санта-Клауса и Деда Мороза, а среди более молодых россиян таких 68%.
Аналитики указали, что в целом российская аудитория лучше знает Санта-Клауса, а не Деда Мороза. Это связано, в том числе, с фильмами и рекламными роликами, в которых Дед Мороз появляется в два раза реже своего заморского коллеги.
Ранее хоровод Снегурочек в Кемерове, в котором участвовала 1 071 жительница, самым массовым в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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