В Челябинске Дед Мороз сорвался с 24 этажа и погиб
22 декабря 202302:02
В Челябинске во время новогоднего представления произошла трагедия, сообщает «РЕН ТВ».
Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24 этажа на Лесопарковой улице. Мужчина не выжил.
Дед Мороз должен был появиться перед местными жителями, однако молодой человек сорвался при спуске.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства несчастного случая. Полиции предстоит установить, что именно стало причиной падения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru