Опрос: Больше половины россиян никогда не были в театре
Больше половины россиян, а именно 55%, никогда не были в театре, консерватории или музее. Об этом говорят результаты опроса, проведённого «Левада-Центром». При этом респонденты заявили, что самым популярным видом досуга для наших соотечественников стал просмотр фильмов и сериалов — такой вариант ответа выбрали 79% опрошенных. Также в число популярных видов отдыха попали встречи с друзьями.
Помимо этого, в ходе исследования выяснилось, что концерты любимых групп ни разу не посещали 64% респондентов. Социологи отмечают, что прохладное отношение у россиян и к книгам. Несколько раз в год берутся за чтение 27% опрошенных, тогда как 28% не читают совсем.
Ранее НСН писала, что Большой театр изменит схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты. Ведомство выяснило, какие проблемы мешают полностью защитить театр от действий спекулянтов. Учреждение сократит на 30% бронь билетов на спектакли в первый день предварительной продажи. Они будут перенаправлены на продажу.
Счетная палата указала театру на недостатки схемы распространения билетов на спектакли на Исторической сцене. В ведомстве указали, что в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места, а билеты на лучшие места не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони.
В дальнейшем Счетная палата собирается контролировать ситуацию с продажей билетов.
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