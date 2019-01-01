Общество

Опрос: Больше половины россиян никогда не были в театре

1 июля17:04

Больше половины россиян, а именно 55%, никогда не были в театре, консерватории или музее. Об этом говорят результаты опроса, проведённого «Левада-Центром». При этом респонденты заявили, что самым популярным видом досуга для наших соотечественников стал просмотр фильмов и сериалов — такой вариант ответа выбрали 79% опрошенных. Также в число популярных видов отдыха попали встречи с друзьями.

Помимо этого, в ходе исследования выяснилось, что концерты любимых групп ни разу не посещали 64% респондентов. Социологи отмечают, что прохладное отношение у россиян и к книгам. Несколько раз в год берутся за чтение 27% опрошенных, тогда как 28% не читают совсем.

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Ранее НСН писала, что Большой театр изменит схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты. Ведомство выяснило, какие проблемы мешают полностью защитить театр от действий спекулянтов. Учреждение сократит на 30% бронь билетов на спектакли в первый день предварительной продажи. Они будут перенаправлены на продажу.

Счетная палата указала театру на недостатки схемы распространения билетов на спектакли на Исторической сцене. В ведомстве указали, что в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места, а билеты на лучшие места не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони.

В дальнейшем Счетная палата собирается контролировать ситуацию с продажей билетов.

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