Опрос: Больше половины россиян никогда не были в театре

Больше половины россиян, а именно 55%, никогда не были в театре, консерватории или музее. Об этом говорят результаты опроса, проведённого «Левада-Центром». При этом респонденты заявили, что самым популярным видом досуга для наших соотечественников стал просмотр фильмов и сериалов — такой вариант ответа выбрали 79% опрошенных. Также в число популярных видов отдыха попали встречи с друзьями.

Помимо этого, в ходе исследования выяснилось, что концерты любимых групп ни разу не посещали 64% респондентов. Социологи отмечают, что прохладное отношение у россиян и к книгам. Несколько раз в год берутся за чтение 27% опрошенных, тогда как 28% не читают совсем.