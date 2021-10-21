Опрос: более трети россиян хотели бы сократить рабочие часы

Как оказалось, 24% россиян работают около 40 часов в неделю, а 26% — более 40 часов. Каждый пятый участник опроса сообщил, что работает до 10 часов в неделю. 11% опрошенных тратят на работу 10-30 часов, 9% — 50-60 часов, а 10% — более 60 часов в неделю.

31% жителей страны отметили, что их в рабочем процессе все устраивает.

Как сообщалось ранее, в начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Из-за праздника, работать граждане страны будут в первую неделю месяца только три дня – с 1 по 3 ноября, а выходными объявлены дни с 4 по 7 число.

