Роструд рассказал о трехдневной рабочей неделе в ноябре
В начале ноября россиян ждут четырехдневные выходные в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства. Как сообщили в пресс-службе Роструда, из-за праздника, работать граждане страны будут в первую неделю месяца только три дня – с 1 по 3 ноября, а выходными объявлены дни с 4 по 7 число.
Выходной с субботы 2 января перенесен на пятницу 5 ноября. Среда 3 ноября станет рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час.
День народного единства учрежден в России в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.
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