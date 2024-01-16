Опрос: Более двух третей россиян не могут отличить робота от человека по телефону

Согласно данным опроса, проведенного компанией Robovoice, в этом году количество россиян, которые не могут отличить голос реального человека от робота, увеличилось на 12%. Это связано с улучшением качества голосовых технологий и усовершенствованием скриптов.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники с помощью искусственного интеллекта стали генерировать голосовые сообщения владельцев аккаунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

