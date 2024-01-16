Опрос: Более двух третей россиян не могут отличить робота от человека по телефону
Порядка 69% опрошенных россиян не могут определить, с кем ведут телефонный разговор, когда звонят в какую-либо организацию, — с роботом или человеком, пишет «Газета.Ru».
Согласно данным опроса, проведенного компанией Robovoice, в этом году количество россиян, которые не могут отличить голос реального человека от робота, увеличилось на 12%. Это связано с улучшением качества голосовых технологий и усовершенствованием скриптов.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники с помощью искусственного интеллекта стали генерировать голосовые сообщения владельцев аккаунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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