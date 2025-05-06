Программу поиска выдающихся двойников создали в России

Проект под названием «Отражение героя» был разработан к 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Специальные информационные стелы с камерой и экраном помогут всем желающим найти себе выдающегося двойника.

Принцип работы очень простой — искусственный интеллект с помощью видеокамер сканирует лицо человека. После этого он сравнивает его с базой данных из более чем 2000 значимых личностей для российской истории и выдает фото максимально похожего из них.

Воспользоваться программой уже можно в волгоградском музее-панораме «Сталинградская битва» и на территории ВДНХ. В ближайшее время проект появится в Курске.

Ранее сообщалось, что в России появился аудиопроект о писателях-фронтовиках в честь юбилея Победы, напоминает НСН.

