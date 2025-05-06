В Москве спасатели вытащили мужчину из реки и передали полиции

Мужчина спрыгнул в Москву-реку в центре столицы, его извлекли из воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Прыгнувший с Большого Москворецкого моста мужчина извлечен... дежурным нарядом спасателей», - рассказал собеседник агентства.

Гражданина передали полицейским. Обстоятельства инцидента и личность мужчины устанавливаются.

Ранее в Дагестане участковый Шахбан Гасанов спас подростка и его тренера, тонувших в реке, глава МВД России Владимир Колокольцев представил полицейского к награждению медалью «За спасение погибавших», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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