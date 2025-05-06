Данные о четвертом погибшем в доме на юго-западе Москвы не подтвердились

Данные о четвертом погибшем в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на юго-западе Москвы не нашли подтверждения. Как оказалось, из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, которую до этого уже включили в число жертв происшествия, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Таким образом, общее число погибших остается на данный момент прежним - три человека. По предварительным данным, все они члены одной семьи, которая проживала в квартире, где произошел взрыв. Муж хозяйки квартиры не так давно ушел на специальную военную операцию.

ЧП в жилом доме на Улице Генерала Тюленева а районе Тёплый Стан случилось вечером в воскресенье, 4 мая. Предположительно взорвался газовый баллон. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо троих погибших десятки человек пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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