Данные о четвертом погибшем в доме на юго-западе Москвы не подтвердились
Данные о четвертом погибшем в результате взрыва и последующего пожара в жилом доме на юго-западе Москвы не нашли подтверждения. Как оказалось, из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, которую до этого уже включили в число жертв происшествия, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Таким образом, общее число погибших остается на данный момент прежним - три человека. По предварительным данным, все они члены одной семьи, которая проживала в квартире, где произошел взрыв. Муж хозяйки квартиры не так давно ушел на специальную военную операцию.
ЧП в жилом доме на Улице Генерала Тюленева а районе Тёплый Стан случилось вечером в воскресенье, 4 мая. Предположительно взорвался газовый баллон. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо троих погибших десятки человек пострадали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru