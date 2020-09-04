Опрос: Более 80% россиян считают себя патриотами

Более 80% граждан России считают себя патриотами своей страны. Соответствующими результатами опроса поделился Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), сообщает Интерфакс.

Согласно исследованию, наибольшее число респондетов, которые считают себя патриотами, находятся в возрасте 46-60 лет и старше.

Также опрос показал, что 71% россиян придерживается мнения, что патриотом нельзя назвать человека, уклоняющегося от армейской службы, а 69% придерживаются такой позиции в отношении людей, не знающих историю своей страны.

Опрос прошел с 31 июля по 2 августа 2020 года. Его участниками стали 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

