Опрос: Более 80% россиян не устраивает своя зарплата

10 сентября21:14

Большинство россиян (86%) заявили о том, что недовольны уровнем своей заработной платы. Опрос был проведен сервисом по поиску работы «Работа.ру», пишет ТАСС.

Отмечается, что только 4% ответили, что довольны своей зарплатой, остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Экономист: Россияне выбирают «серую» зарплату из-за недоверия к государству

Опрос был проведет с 27 августа по 6 сентября. Участие в исследовании приняли 16 тысяч россиян старше 18 лет.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН объяснил, почему многие россияне все еще считают нормальным получать зарплату в конвертах

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ФОТО: pixabay.com
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