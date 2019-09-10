Опрос: Более 80% россиян не устраивает своя зарплата
Большинство россиян (86%) заявили о том, что недовольны уровнем своей заработной платы. Опрос был проведен сервисом по поиску работы «Работа.ру», пишет ТАСС.
Отмечается, что только 4% ответили, что довольны своей зарплатой, остальные затруднились ответить на этот вопрос.
Опрос был проведет с 27 августа по 6 сентября. Участие в исследовании приняли 16 тысяч россиян старше 18 лет.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН объяснил, почему многие россияне все еще считают нормальным получать зарплату в конвертах
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