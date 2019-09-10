Опрос: Более 80% россиян не устраивает своя зарплата

Большинство россиян (86%) заявили о том, что недовольны уровнем своей заработной платы. Опрос был проведен сервисом по поиску работы «Работа.ру», пишет ТАСС.

Отмечается, что только 4% ответили, что довольны своей зарплатой, остальные затруднились ответить на этот вопрос.