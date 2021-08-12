Опрос: более 70% россиян гордятся результатами наших спортсменов на ОИ-2020
Около 72% россиян испытывают гордость за спортсменов-соотечественников, которые побывали на ОИ-2020, таковы данные опроса. В свою очередь, 21% респондентов заявили, что они не считают достижения предметом гордости. 7% не ответили на вопрос, рассказал на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. По его словам, 53% опрошенных следили за Олимпиадой в Токио.
Ранее президент России Владимир Путин наградил российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru