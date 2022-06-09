Опрос: более 60% россиян занимаются на работе посторонними делами

Более 60% россиян отвлекаются на работе на посторонние дела, следует из данных исследования сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье». Об этом сообщает «Газета.ру».

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По данным опроса, 61% респондентов признались, что отвлекаются от работы, при этом 39% не занимаются посторонними вещами в рабочее время. Чаще всего россияне тратят время на общение с коллегами (44%), личные звонки или переписку (33%), чтение новостей (27%), соцсети (17%), перекур (15%).

Эксперты выяснили, что на посторонние дела большинство респондентов (43%) выделяют до 30 рабочих минут, 37% опрошенных тратят на них до 1 часа, 13% — от одного до трех часов.

При этом 66% россиян считают, что прокрастинация не сказывается на их рабочем графике. В то же время 17% опрошенных приходится задерживаться на рабочем месте, а 12% — начинать работу раньше.

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ФОТО: pixabay.com
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