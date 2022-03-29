Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей

Журналисты со всего мира выстроились у дворца Долмабахче в Стамбуле, где пройдут переговоры Россия-Украина

В Минстрое сообщили о снижении стоимости на стройматериалы в России

Российские ретейлеры начали вводить кредиты за бытовую технику под 10% переплаты

Объявлен аукцион по продаже машино-места в многоуровневом паркинге в ЮАО Москвы

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