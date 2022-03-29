Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
44% выпускников российских вузов хотят получать зарплату от 50 до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на опрос исследовательского центра «Зарплата.ру».
Опрос проводился среди 1 тысячи 750 молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. 30% из них желают получать менее 40 тысяч рублей после окончания вузов, 10% - согласны на любой заработок. При этом, по данным источника, 68% опрошенных граждан уже работают.
Так, 13% из них трудоустроены в сфере образования и науки, 10% - в маркетинге и PR, по 9% - в медицине, IT и сфере услуг, по 7% - в бухгалтерии и финансовой сфере или являются рабочим персоналом. Минимальное количество респондентов занято в автобизнесе, юриспруденции и сфере искусства.
По данным исследования, молодых россиян чаще всего привлекает работа в сфере бизнеса (17%), искусства и развлечений (14%), IT-технологий (13%), маркетинге (12%), медицине (11%). 8% опрошенных выпускников вузов интересует работа в промышленности, 6% - в юридической сфере, 5% - в финансовой, 4% - на госслужбе, 3% - в образовании и 2% - в сфере услуг.
Отмечается, что никто из опрошенных молодых людей в качестве интересующей их сферы не указал блогосферу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Эксперты заявили о возможном сокращении 2 млн рабочих мест в России
- Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским
- Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в России
- Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru