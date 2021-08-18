Опрос: Более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь

Более 20% опрошенных россиян выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов. Респонденты подчеркнули, что это будет способствовать развитию региона – как в экономическом, так и в демографическом плане. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом, 30% участников опроса поддерживают лишь строительство новых городов. Свою позицию они объясняют традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России. Только перенос столицы одобряют 6% опрошенных, отмечает RT. Против этой идеи выступают 27% россиян.

Напомним, ранее о строительстве научно-промышленных центров в Сибири высказался министр обороны России Сергей Шойгу.