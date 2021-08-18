Опрос: Более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь

Более 20% опрошенных россиян выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов. Респонденты подчеркнули, что это будет способствовать развитию региона – как в экономическом, так и в демографическом плане. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

При этом, 30% участников опроса поддерживают лишь строительство новых городов. Свою позицию они объясняют традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России. Только перенос столицы одобряют 6% опрошенных, отмечает RT. Против этой идеи выступают 27% россиян.

Напомним, ранее о строительстве научно-промышленных центров в Сибири высказался министр обороны России Сергей Шойгу.

Названы самые неспортивные регионы России

А ранее сообщалось, что Москва опередила Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне в международном рейтинге Tech Cities of the Future, представленном аналитическим агентством fDi Intelligence. Российская столица улучшила свои позиции и поднялась на четыре строчки, заняв 14-е место. Всего в списке 76 европейских городов. В первую тройку вошли Лондон, Париж и Дублин.

Эксперты при составлении рейтинга оценивали города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что даже в сложной эпидситуации Москве удалось улучшить показатели относительно других городов Европы.

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ФОТО: РИА Новости
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