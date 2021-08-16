Названы самые неспортивные регионы России
Аналитики назвали самые неспортивные регионы России. Как пишет РБК, согласно данным исследования, проведенного сервисом Ozon, ими стали Москва и Санкт-Петербург.
В исследовании приняли участие более двух тысяч человек из разных регионов страны. Для оценки количества людей, увлеченных спортом, исследователи рассчитали «Индекс спортсменов». Они сложили количество респондентов, которые занимаются спортом более одного раза в неделю и количество активных спортсменов в их окружении, разделили на количество взрослых трудоспособных жителей региона, и умножили на поправочный коэффициент, подчеркивает Газета.ру.
Выяснилось, что наибольший показатель получили Нижний Новгород (индекс спортсменов 0,71), Казань (0,68) и Самара (0,62). Наименьший результат получил Санкт-Петербург (0,16), Москва заняла второе место с конца (0,20).
А ранее стало известно, что Россия готовит заявку на проведение летних Олимпийских Игр в 2036 году. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпиады.
Среди городов, претендующих на проведение Игр, глава МИД назвал Казань и Санкт-Петербург.
Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия может претендовать на проведение летней Олимпиады-2036. По словам главы Минспорта, у страны есть все ресурсы для проведения мероприятия, напоминает RT.
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