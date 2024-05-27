Опрос: Более 20% молодежи испытывали потребность в психологической помощи

Почти каждый пятый россиян в возрасте от 18 до 30 лет испытывал в последние годы потребность в профессиональной помощи психолога, психотерапевта или психоаналитика. Соответствующее исследование провели страховая компания «Ингосстрах» и Финансовый университет при Правительстве России.

Чаще всего помощь требовалась жителям Ярославля, Томска и Санкт-Петербурга. Далее в рейтинге идут Воронеж, Пермь, Ижевск, Иркутск, Москва и Уфа. При этом женщины чаще становились клиентами психологов, нежели мужчины.

Причинами обращений к психологам становились проблемы в семье и с близкими, проблемы на работе, неуверенность в себе, зависимости, страхи, стрессы, травматичный опыт, психологические страдания и проблемы со здоровьем.

По данным опроса, в среднем респонденты готовы тратить по 3000 рублей за прием у специалиста. Полезным опыт обращения к психологу стал почти для каждого второго опрошенного.

По словам исполнительного директора страховой компании Дмитрия Попова, посещение психологов — важная часть полноценного медобслуживания. Забывать о психическом здоровье не стоит, тем более сегодня, когда на рынке медицинских услуг много квалифицированных специалистов, которые могут помочь в достижении общего благополучия и психологического равновесия.

