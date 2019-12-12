Опрос: Более 10% россиян решили не покупать новогодние подарки
Более 10% наших соотечественников решили отказаться от покупки подарков к Новому году. Об это говорят данные исследования, проведённого порталом Superjob. Также аналитики выяснили, что 74% жителей нашей страны планируют дарить новогодние подарки родственникам.
Специалисты подчеркнули, что средний бюджет на подарки у россиян составляет 13 с половиной тысяч рублей. При этом мужчины планируют потратить на 40% больше, чем представительницы прекрасной половины человечества.
Добавим, самые щедрые дарители живут в Москве – в столице подарочный бюджет составляет 16,5 тыс. рублей. Далее в списке Красноярск и 15 тысяч рублей, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, жители которого готовы выделить на презенты чуть менее 15 тысяч.
Ранее сегодня НСН писала, что средний житель России готов к тратам в связи с предстоящим Новым годом в размере 19,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные исследования компании Deloitte. Эксперты отмечают, что это на 14% больше по сравнению с праздничными тратами в прошлом году.
Аналитики подчеркивают, что основной прирост приходится на подарки – доля затрат на них в «новогоднем бюджете» среднестатистического россиянина увеличилась с 42% до 46%.
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