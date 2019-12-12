Опрос: Более 10% россиян решили не покупать новогодние подарки

Более 10% наших соотечественников решили отказаться от покупки подарков к Новому году. Об это говорят данные исследования, проведённого порталом Superjob. Также аналитики выяснили, что 74% жителей нашей страны планируют дарить новогодние подарки родственникам.

Специалисты подчеркнули, что средний бюджет на подарки у россиян составляет 13 с половиной тысяч рублей. При этом мужчины планируют потратить на 40% больше, чем представительницы прекрасной половины человечества.

Добавим, самые щедрые дарители живут в Москве – в столице подарочный бюджет составляет 16,5 тыс. рублей. Далее в списке Красноярск и 15 тысяч рублей, замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, жители которого готовы выделить на презенты чуть менее 15 тысяч.