Швейцария приостановит с 19 сентября упрощенную выдачу виз россиянам

Власти Швейцарии приняли решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Российской Федерацией. Об этом объявило правительство республики - Федеральный совет.

Ограничения будут введены в действие с 19 сентября. Как утоняется в заявлении Федерального совета, данный шаг не означает полного замораживания виз для всех россиян. Документ можно буде получить в общем порядке на основе правил Визового кодекса страны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Швейцария входит в шенгенскую зону, хотя не состоит в Евросоюзе. Соглашение об упрощенном визовом режиме Россия подписала с этой страной в 2009 году.

Совет Евросоюза объявил о приостановке действия упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября в связи с событиями на Украине. Визовый сбор для граждан РФ увеличился с €35 до €80, также вырос срок рассмотрения заявлений. Девять стран ЕС прекратили выдачу туристических виз россиянам.

