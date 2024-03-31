Опрос: 84% россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (84%) россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина, следует из опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Большинство россиян за рубежом голосовали за Путина

Также более половины опрошенных (58%) считают, что правительство эффективно справляется со своими задачами.
Согласно опросу, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 52% респондентов отдали бы свои голоса за партию «Единая Россия». По 7% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% - за «Справедливую Россию».

Опрос проводился в период с 22 по 25 марта, в нем участвовали 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал победу Путина на выборах мировым феноменом, отметив высокую явку и чистоту процесса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:РоссиянеСоцопросСоциологический ОпросОпрос ВциомВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры