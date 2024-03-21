Большинство россиян за рубежом голосовали за Путина
21 марта 202410:46
Большинство россиян за рубежом поддержали на выборах кандидатуру Владимира Путина. Такие результаты обнародовал Центризбирком РФ.
За действующего президента проголосовали более 70% российских граждан в Анкаре, Баку, Таллине, Бишкеке и Генуе. На Кипре результат превысил отметку в 80%, в Афинах за Путина отдали свои голоса более 90% россиян.
По словам официального представитель МИД РФ Марии Захаровой, люди выстраивались в длинные очереди, не расходились, несмотря на то, что власти отдельных государств сделали всё, чтобы эти выборы не состоялись.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru