Опрос: 82% россиян чувствуют себя счастливыми

Отмечается, что 82% респондентов заявили, что чувствуют себя счастливыми: 35% ответили, что они определенно счастливы, 47% - что они скорее счастливы. Согласно данным опроса, женщины оказываются счастливыми чаще, чем мужчины - 85% против 77%. При этом несчастливыми себя ощущают 5% россиян.

Так, телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 10 марта. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее РИА Новости со ссылкой на Всемирный доклад о счастье сообщило, что Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира. Отмечается, что тройка лидеров состоит из северных стран: на втором месте Дания, на третьем - Исландия, Россия находится на 70-м месте, сообщает НСН.

