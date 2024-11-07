Опрос: 8 из 10 российских компаний сталкиваются с нехваткой персонала

В России 8 из 10 компаний сталкиваются с нехваткой персонала, лишь каждая девятая не испытывает трудностей с поиском специалистов, говорится в исследовании SuperJob.

Наиболее остро проблема ощущается в производственных компаниях (90%), в транспортных организациях (89%), в сфере услуг (88%), а также в IT- 87%. Также отмечается, что больше всего страдают большие фирмы, небольшие легче находят недостающие кадры.