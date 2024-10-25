Набиуллина: Проблема дефицита кадров в РФ усугубилась

В России обострились проблемы в части возможностей наращивания производства товаров и услуг. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка РФ Эльвира Нибиуллина.

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По её словам, доступные мощности и трудовые ресурсы задействуются всё более интенсивно, а напряжённость на рынке труда сохраняется.

«Более того, по последним данным опроса предприятий, проблема дефицита кадров даже усугубилась», - заключила она.

Ранее в МВД РФ заявили, что ведомству не хватает 152 тысячи человек личного состава, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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