Набиуллина: Проблема дефицита кадров в РФ усугубилась
25 октября 202415:46
В России обострились проблемы в части возможностей наращивания производства товаров и услуг. Об этом на пресс-конференции заявила глава Центробанка РФ Эльвира Нибиуллина.
По её словам, доступные мощности и трудовые ресурсы задействуются всё более интенсивно, а напряжённость на рынке труда сохраняется.
«Более того, по последним данным опроса предприятий, проблема дефицита кадров даже усугубилась», - заключила она.
Ранее в МВД РФ заявили, что ведомству не хватает 152 тысячи человек личного состава, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru