Набиуллина: Проблема дефицита кадров в РФ усугубилась

По её словам, доступные мощности и трудовые ресурсы задействуются всё более интенсивно, а напряжённость на рынке труда сохраняется.

«Более того, по последним данным опроса предприятий, проблема дефицита кадров даже усугубилась», - заключила она.

Ранее в МВД РФ заявили, что ведомству не хватает 152 тысячи человек личного состава, сообщает RT.