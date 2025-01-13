Опрос: 77% россиян вынуждены работать во время отпуска

В 2025 году россиян ждет 247 рабочих дней при стандартной пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье. При этом выходными в 2025 году будет 118 дней, включая продолжительные новогодние и майские праздники.

Январь, май, июнь и ноябрь будут наименее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году, сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Так, отпускные рассчитывают за календарные дни, а заработная плата учитывает только рабочие. При этом в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, потому в подобный период выгоднее отработать, передает «Радиоточка НСН».

