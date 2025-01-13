Опрос: 77% россиян вынуждены работать во время отпуска

В России 77% работников признались, что вынуждены работать даже в отпуске, говорится в исследовании сервиса «Купибилет».

Опрос показал, что только 23% россиян могут не отвлекаться на рабочие задачи во время своего отпуска. 28% опрошенных рассказали, что решают срочные задачи, а 19% отметили, что всегда трудятся в свой отпуск на постоянной основе.

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В 2025 году россиян ждет 247 рабочих дней при стандартной пятидневной рабочей неделе с выходными в субботу и воскресенье. При этом выходными в 2025 году будет 118 дней, включая продолжительные новогодние и майские праздники.

Январь, май, июнь и ноябрь будут наименее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году, сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Так, отпускные рассчитывают за календарные дни, а заработная плата учитывает только рабочие. При этом в месяцы с наименьшим числом рабочих дней стоимость одного рабочего дня выше, потому в подобный период выгоднее отработать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / DPA
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