Спрос россиян на рестораны в январе оказался вдвое выше, чем на точки фастфуда

Отмечается, что средний чек в ресторанах вырос на 10% за год, в точках фастфуда - на 14%, в кафе и столовых - на 13%, следует из подсчетов ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Кроме того, эксперты «Чек Индекса» отметили, что в эти новогодние праздники траты в секторе питания оказались более зависимыми от погодных условий.

Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказала о росте посещаемости российских театров во время новогодних праздников, напоминает «Радиоточка НСН».

