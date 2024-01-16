Спрос россиян на рестораны в январе оказался вдвое выше, чем на точки фастфуда

На новогодних праздниках 2024 года россияне на 10% чаще посещали рестораны, чем в аналогичный период 2023 года, пишет «Газета.Ru».

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Отмечается, что средний чек в ресторанах вырос на 10% за год, в точках фастфуда - на 14%, в кафе и столовых - на 13%, следует из подсчетов ресурса «Чек Индекс» компании «Платформы ОФД».

Кроме того, эксперты «Чек Индекса» отметили, что в эти новогодние праздники траты в секторе питания оказались более зависимыми от погодных условий.

Ранее Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным рассказала о росте посещаемости российских театров во время новогодних праздников, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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