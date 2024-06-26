Опрос: 74% россиян оставляют чаевые в ресторанах и кафе
В России 74% посетителей кафе и ресторанов оставляют чаевые сотрудникам, следует из опроса Superjob.
Так, один из трех россиян так поступает всегда, а еще 42% признались, что оставляют на чай в кафе иногда. Шесть человек из десяти также оставляют чаевые таксистам, 44% — курьерам, 36% — парикмахерам, а каждый третий - персоналу отелей.
Средний размер чаевых в кафе составил 300 рублей, что на 20 рублей больше, чем в прошлом году.
Порядка 56% респондентов заявили, что готовы оставить хороший отзыв заведению, если им понравится музыка, которая там звучала, еще 18% опрошенных поделились, что в таком случае даже оставят больше чаевых, говорится в исследовании Звук Бизнес.
Порядка 52% опрошенных россиян заявили, что у них вызывает дискомфорт слишком громкая музыка в заведениях, говорится в исследовании Звук Бизнес. Каждый пятый россиянин заявил, что его не волнует громкая музыка в торговых центрах, ресторанах, спортклубом и других заведениях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru