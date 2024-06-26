Опрос: 74% россиян оставляют чаевые в ресторанах и кафе

Производство электротехники в Москве выросло в семь раз за пять лет

Реконструкция ледового дворца в Лужниках продлится до трёх лет

Подмосковье возьмёт на госслужбу участников программы «Время героев»

В районе Фили-Давыдково выставлено на торги пять коммерческих помещений

Выпускной в Парке Горького соберёт 40 тысяч школьников