Опрос: 74% россиян оставляют чаевые в ресторанах и кафе

В России 74% посетителей кафе и ресторанов оставляют чаевые сотрудникам, следует из опроса Superjob.

Так, один из трех россиян так поступает всегда, а еще 42% признались, что оставляют на чай в кафе иногда. Шесть человек из десяти также оставляют чаевые таксистам, 44% — курьерам, 36% — парикмахерам, а каждый третий - персоналу отелей.

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Средний размер чаевых в кафе составил 300 рублей, что на 20 рублей больше, чем в прошлом году.

Порядка 56% респондентов заявили, что готовы оставить хороший отзыв заведению, если им понравится музыка, которая там звучала, еще 18% опрошенных поделились, что в таком случае даже оставят больше чаевых, говорится в исследовании Звук Бизнес.

Порядка 52% опрошенных россиян заявили, что у них вызывает дискомфорт слишком громкая музыка в заведениях, говорится в исследовании Звук Бизнес. Каждый пятый россиянин заявил, что его не волнует громкая музыка в торговых центрах, ресторанах, спортклубом и других заведениях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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