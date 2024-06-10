Россиянам рассказали, когда они могут не оплачивать счет
Посетитель может не оплачивать счет, если в ресторане ему подали некачественное блюдо или не тот заказ. Также за блюдо можно не платить, если в чеке есть лишние начисления, рассказал юрист Илья Русяев. Его слова приводит NEWS.ru.
Юрист отметил, что если гость обнаружил в еде посторонние детали, такие как волос, насекомое или стекло, то он имеет полное право не оплачивать свой заказ. Данное правило действует и в том случае, если само блюдо подгорело, пересолено и т.д. Также заведение не может включать в счет чаевые или любые несогласованные услуги.
Русяев посоветовал сразу зафиксировать нарушение – сфотографировать или написать в жалобную книгу. Помимо этого, клиент может обратиться в Роспотребнадзор.
Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» готовится к введению халяльного меню, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru