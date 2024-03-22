Спрос на элитную недвижимость в Москве вырос в 3,8 раза

Аналитики отметили, что рынок первичного элитного жилья в столице в первом квартале 2024 года состоит из 535 лотов общей площадью 82,5 тысячи квадратных метров. Такое жилье занимает всего 2,7% московского рынка, уточнили в компании.

Средняя площадь купленных квартир в элитном сегменте составила 145 квадратных метров. Это на 10% больше показателя 2023 года.

«Интерес к сегменту сохранится, спросом будут пользоваться камерные проекты с эргономичными планировочными решениями», - пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов «Бон Тон».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала закрыть программу льготной ипотеки летом 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

