Опрос: 64% россиян готовы отказаться от неэкологичных товаров
От потребительских товаров, которые пагубно влияют на окружающую среду, готовы отказаться 64% россиян. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного ВТБ.
Отмечается, что каждый третий россиянин готов отказаться от неэкологичных продуктов при определенной мотивации – скидки, бонусы, акции, налоговые льготы, а треть опрошенных готова отказаться от неэкологичных товаров без каких-либо условий.
Среди респондентов 30% заявили о готовности переплатить за более экологичные аналоги товаров, а 42% к переплатам не готовы.
При этом 52% опрошенных готовы отказаться от банковских карт в пользу экологии.
Ранее россияне высказались против списка запрещенных для женщин профессий.
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