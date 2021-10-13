Опрос: 64% россиян готовы отказаться от неэкологичных товаров

От потребительских товаров, которые пагубно влияют на окружающую среду, готовы отказаться 64% россиян. Об этом свидетельствую данные опроса, проведенного ВТБ.

Отмечается, что каждый третий россиянин готов отказаться от неэкологичных продуктов при определенной мотивации – скидки, бонусы, акции, налоговые льготы, а треть опрошенных готова отказаться от неэкологичных товаров без каких-либо условий.

Среди респондентов 30% заявили о готовности переплатить за более экологичные аналоги товаров, а 42% к переплатам не готовы.

При этом 52% опрошенных готовы отказаться от банковских карт в пользу экологии.

Ранее россияне высказались против списка запрещенных для женщин профессий.

