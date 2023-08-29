Минпросвещения опровергло данные об исключении Пушкина из ЕГЭ по литературе
Информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений Пушкина, Фонвизина и других «классиков» не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости.
Также сообщается, что произведения древнерусской литературы, литературы 18-го и первой половины 19-го веков не были исключено из программы.
В Рособрнадзоре также заверили, что произведения классиков не исчезнут из ЕГЭ. Отмечается, что в 5-9 классах делается упор на освоение классических произведений, созданных до середины XIX века (Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Фонвизин и другие писатели-классики). Ее знание проверяется на ОГЭ по литературе. В более старших классах в школьную программу включены произведения второй половины XIX — начала XXI века.
Ранее комитет Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей направил запрос главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе пропали отечественные классики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru