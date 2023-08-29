Минпросвещения опровергло данные об исключении Пушкина из ЕГЭ по литературе

Информация об исключении из ЕГЭ по литературе произведений Пушкина, Фонвизина и других «классиков» не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минпросвещения, передает РИА Новости.

Также сообщается, что произведения древнерусской литературы, литературы 18-го и первой половины 19-го веков не были исключено из программы.