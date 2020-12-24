Опрос: 63% россиян ощущают нестабильность
Более 60 процентов россиян ощущают нестабильность. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как выяснил ВЦИОМ, 63% граждан заявили об ощущении нестабильности. При этом 32% россиян её не ощущают.
Кроме того, 59% опрошенных заявили, что испытывают оптимизм, 54% — уверенность, 44% — спокойствие. Однако 52% респондентов ощущают тревогу, 36% — растерянность, 33% — уныние.
По мнению 54% опрошенных, России необходима стабильность, и она важнее реформ. Часть россиян считает, что стране, напротив, нужны реформы независимо от риска потери стабильности: об этом заявили 37% респондентов.
Большинство граждан поддержали президента РФ Владимира Путина: 65% опрошенных считают, что глава государства способен обеспечить стабильность, при этом 28% сомневаются. По мнению 72% россиян, Путин подходит на должность президента лучше других политиков.
Важными для России проблемами были названы здравоохранение (так считают 29% респондентов), состояние экономики (21%), образование (19%). Кроме того, 18% россиян считают проблемой неэффективную социальную политику, а 17% граждан — безработицу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru