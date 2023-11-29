Опрос: 63% россиян едят при просмотре видео в интернете
Почти две трети россиян (63%) имеют привычку есть при просмотре видео, следует из исследования «VK Видео» и агентства «Русопрос».
Так, 75% опрошенных ежедневно смотрят видео, а больше половины респондентов (60%) тратят на просмотр видео 1–2 часа в день.
При этом 35% россиян в это время готовят еду, 29% отмечали посещение туалета. В топ ответов также вошли работа или учёба (28%), а также уборка (25%).
Ранее стало известно, что более 60% граждан России ежедневно слушают музыку, при этом 67% потребляет музыкальный контент бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитический центр НАФИ. 98% жителей страны с той или иной частотой слушает музыку. 61% делают это каждый день, 23% - несколько раза в неделю, 15% - несколько раз в месяц или реже. Регулярные или периодические траты на музыку совершает 31% участников опроса, 22% имеют подписки на стриминговые сервисы, 20% - покупают билеты на концерты, 9% - приобретают музыку на физических носителях, 5% - покупают мерч, а 4% - делают донаты музыкантам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны РФ: Российские войска освободили Артемовское в ДНР
- НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на 2024 год
- Опрос: 63% россиян едят при просмотре видео в интернете
- Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» выйдет на экраны к Рождеству 2025 года
- Глава Рособрнадзора: Перевода ЕГЭ в онлайн-формат в ближайшие 5-10 лет не будет
- Героями нового проекта Богомолова «Голоса страны» смогут стать простые россияне
- В России появится новый семейный телеканал «Киномульт»
- Киновед Андрей Шемякин умер в возрасте 68 лет
- Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 человек
- Глава Минцифры Шадаев: врачам и учителям в России выдадут планшеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru