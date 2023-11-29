Опрос: 63% россиян едят при просмотре видео в интернете

Почти две трети россиян (63%) имеют привычку есть при просмотре видео, следует из исследования «VK Видео» и агентства «Русопрос».

Так, 75% опрошенных ежедневно смотрят видео, а больше половины респондентов (60%) тратят на просмотр видео 1–2 часа в день.

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При этом 35% россиян в это время готовят еду, 29% отмечали посещение туалета. В топ ответов также вошли работа или учёба (28%), а также уборка (25%).

Ранее стало известно, что более 60% граждан России ежедневно слушают музыку, при этом 67% потребляет музыкальный контент бесплатно, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Аналитический центр НАФИ. 98% жителей страны с той или иной частотой слушает музыку. 61% делают это каждый день, 23% - несколько раза в неделю, 15% - несколько раз в месяц или реже. Регулярные или периодические траты на музыку совершает 31% участников опроса, 22% имеют подписки на стриминговые сервисы, 20% - покупают билеты на концерты, 9% - приобретают музыку на физических носителях, 5% - покупают мерч, а 4% - делают донаты музыкантам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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