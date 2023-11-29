Опрос: 63% россиян едят при просмотре видео в интернете

Почти две трети россиян (63%) имеют привычку есть при просмотре видео, следует из исследования «VK Видео» и агентства «Русопрос».

Так, 75% опрошенных ежедневно смотрят видео, а больше половины респондентов (60%) тратят на просмотр видео 1–2 часа в день.