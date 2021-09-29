Опрос: 58% россиян экономят на одежде и обуви

58% россиян экономят на предметах гардероба: одежде и обуви. Таковы данные опроса, проведенного порталом «Работа.ру». В ходе исследования выяснилось, что 53% опрошенных реже ходят в развлекательные заведения и кафе. 33% стараются не покупать готовую еду и ограничить количество поездок на такси.

Также среди удовольствий, от которых пришлось отказаться ради экономии, россияне назвали фитнес-клубы, платные курсы и услуги клининга.

Отмечается, что сэкономленные деньги 44% граждан нашей страны тратят на текущие расходы, каждый четвёртый откладывает их на накопления. С помощью этих денег 16% выплачиваются кредиты или ипотеку. Менее 15% копят на крупные покупки, путешествия и обучение. Примерно 4% опрошенных собирают на пенсию.

Ранее аналитики назвали самое затратное для россиян время года. Жители страны тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные сезоны. В частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на оператора фискальных данных СБИС.



