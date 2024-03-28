Опрос: 57% россиян по-настоящему любят свою работу
Большинство россиян (57 %) признались, что любят свою работу, следует из опроса «Авито Работы». Еще трети нравятся только некоторые аспекты их должности, а 13 % не чувствуют удовлетворения от своего дела.
Так, больше всего свою работу любят сотрудники индустрии фитнеса и салонов красоты (74%), сферы искусства, развлечений и масс-медиа (66%), а также медицины и фармацевтики (64%), сообщает «ФедералПресс».
При этом более двух лет не были в отпусках 7% работающих россиян, еще 9% ни разу не брали отпуск на текущем месте работы, следует из опроса сервиса SuperJob. Согласно исследованию, мужчины правом на отпуск пользуются реже: последний раз отдыхали более двух лет назад 9% мужчин и 4% женщин, ни разу не уходили в отпуска 12% и 4% соответственно.
Также сообщается, что большинство россиян (81%) несколько раз в неделю остаются работать по вечерам, после окончания основного времени работы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru