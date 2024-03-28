Опрос: 57% россиян по-настоящему любят свою работу

Большинство россиян (57 %) признались, что любят свою работу, следует из опроса «Авито Работы». Еще трети нравятся только некоторые аспекты их должности, а 13 % не чувствуют удовлетворения от своего дела.

Так, больше всего свою работу любят сотрудники индустрии фитнеса и салонов красоты (74%), сферы искусства, развлечений и масс-медиа (66%), а также медицины и фармацевтики (64%), сообщает «ФедералПресс».