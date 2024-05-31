Опрос: 57% российских компаний повышали зарплаты за последние полгода
За последние полгода 57% российских компаний повышали зарплаты или индексировали их, следует из опроса SuperJob.
В каждой пятой организации оклады повышали в период от полугода до года (22%). Еще 10% работодателей поднимали зарплату год-два назад.
Чаще всего повышение зарплат проводилось в IT- и логистических компаниях (по 61%), а также в торговых организациях (60%).
Средняя зарплата от 150 тысяч рублей в феврале зафиксирована в двух российских регионах - на Чукотке и в Магаданской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Так, на Чукотке в феврале россияне в среднем получали 162,5 тысячи рублей, а в Магаданской области — 150,4 тысячи рублей.
Еще два региона приблизились к этой отметке. В ЯНАО средний показатель составил 149,95 тысячи рублей, в Москве - 146,2 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».
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