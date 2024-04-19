Опрос: 56% россиян готовы сменить работу из-за токсичности начальников

Больше половины (56%) россиян заявили о готовности сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Главной причиной для смены работы у россиян стало недовольство оплатой труда. Об этом заявили 70% респондентов. На третьем месте оказались конфликты с рабочим коллективом в целом (44%). В топе причин также неудобный график работы (42%) и отсутствие карьерного роста (32%).

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Прим этом порядка 71% сотрудников российских компаний готовы уволиться из-за токсичных отношений на работев целом, показало исследование консалтинговой компании «Культура Инноваций». С результатами опроса ознакомилась НСН.

Результаты исследования показали, что женщины (75%) чаще мужчин (67%) увольняются с работы, где сталкиваются с токсичным отношением. Больше половины участников опроса рассказали, что негативная обстановка отрицательно влияет на их продуктивность. Причем, 75% респондентов рассказали, что у них на работе присутствует токсичность, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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