Опрос: 56% россиян готовы сменить работу из-за токсичности начальников

Больше половины (56%) россиян заявили о готовности сменить свое нынешнее место работы из-за токсичности начальства, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование аналитиков кадровой компании UTEAM и облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix.

Главной причиной для смены работы у россиян стало недовольство оплатой труда. Об этом заявили 70% респондентов. На третьем месте оказались конфликты с рабочим коллективом в целом (44%). В топе причин также неудобный график работы (42%) и отсутствие карьерного роста (32%).