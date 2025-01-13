Опрос: 44% россиян готовы сменить работу при условии выгодного предложения
Большинство россиян готовы поменять работу в 2025 году, если получат выгодное предложение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».
Опрос проводился в декабре среди более 3,5 тысячи человек из всех регионов РФ. Выяснилось, что к смене работы готовы 44% респондентов.
«Этот показатель выше среди сотрудников, которые уже имеют опыт построения карьеры: в возрасте 25-29 лет (56%), 30-34 лет (57%)», — указано в исследовании.
Сменить работу в наступившем году планируют 3% опрошенных. Чаще всего (19%) об этом заявляли сотрудники 18-24 лет. При этом большинство из тех, кто не планирует менять место работы — граждане 35-39 лет (67%).
Как выяснили эксперты, при поиске работы 84% соискателей обращают внимание на зарплату и финансовое вознаграждение, для 56% важны адекватный коллектив и хорошее руководство, 43% респондентов обращают внимание на расположение офиса.
Ранее сервис Superjob выяснил, что большинство россиян (6 и 5 процентов соответственно) хотели бы видеть своими руководителями «Железного человека» Тони Старка или Шерлока Холмса, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами
- Над тремя регионами России уничтожили восемь украинских БПЛА
- Опрос: 44% россиян готовы сменить работу при условии выгодного предложения
- СМИ: ВС России сдержали танки ВСУ с помощью дронов
- Глава Росмолодежи осудил чиновника за мат в адрес убирающих мазут волонтеров
- СМИ: Война дронов между Россией и Украиной вступает в новую фазу
- Губернатор: Силы ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в пригороде Воронежа
- Венгрия: ВОЗ не видит угрозы глобальной ЧС из-за метапневмовируса
- В Британии призвали снова запустить «Северный поток — 2»
- Следующая короткая рабочая неделя будет в России в апреле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru