Опрос: 44% россиян готовы сменить работу при условии выгодного предложения

Большинство россиян готовы поменять работу в 2025 году, если получат выгодное предложение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Опрос проводился в декабре среди более 3,5 тысячи человек из всех регионов РФ. Выяснилось, что к смене работы готовы 44% респондентов.

«Этот показатель выше среди сотрудников, которые уже имеют опыт построения карьеры: в возрасте 25-29 лет (56%), 30-34 лет (57%)», — указано в исследовании.

Сменить работу в наступившем году планируют 3% опрошенных. Чаще всего (19%) об этом заявляли сотрудники 18-24 лет. При этом большинство из тех, кто не планирует менять место работы — граждане 35-39 лет (67%).

Как выяснили эксперты, при поиске работы 84% соискателей обращают внимание на зарплату и финансовое вознаграждение, для 56% важны адекватный коллектив и хорошее руководство, 43% респондентов обращают внимание на расположение офиса.

Ранее сервис Superjob выяснил, что большинство россиян (6 и 5 процентов соответственно) хотели бы видеть своими руководителями «Железного человека» Тони Старка или Шерлока Холмса, пишет Ura.ru.

