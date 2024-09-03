Опрос: 35,1% россиян побывали за границей летом
В этом году 35,1% россиян побывали за границей летом, следует из опроса OneTwoTrip.
Отмечается, что большинство опрошенных соотечественников (75,2%) летом 2024 года поехали на дачу или на природу, 61,2% посетили новые места. На море получилось поехать у 51,9% граждан.
В целом только 37,7% россиян признались, что почувствовали себя отдохнувшими после лета.
При этом около 73% россиян не обладают накоплениями, которые позволят им жить без доходов даже три месяца, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».
Наиболее часто о наличии финансовой подушки безопасности сообщали жители городов-миллионников (38%) и люди с высшим образованием (37%). Также откладывать удается тем, кто занимает руководящие должности (54%) и респондентам, оценивающим свой заработок как хороший или отличный (42%), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru