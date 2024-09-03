Опрос: 35,1% россиян побывали за границей летом

В этом году 35,1% россиян побывали за границей летом, следует из опроса OneTwoTrip.

Отмечается, что большинство опрошенных соотечественников (75,2%) летом 2024 года поехали на дачу или на природу, 61,2% посетили новые места. На море получилось поехать у 51,9% граждан.

АТОР: Российские туристы за лето совершили более пяти миллионов заграничных поездок

В целом только 37,7% россиян признались, что почувствовали себя отдохнувшими после лета.

При этом около 73% россиян не обладают накоплениями, которые позволят им жить без доходов даже три месяца, пишет РБК со ссылкой на совместное исследование центра НАФИ и страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Наиболее часто о наличии финансовой подушки безопасности сообщали жители городов-миллионников (38%) и люди с высшим образованием (37%). Также откладывать удается тем, кто занимает руководящие должности (54%) и респондентам, оценивающим свой заработок как хороший или отличный (42%), передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сергей Бобылев / ТАСС
ТЕГИ:ТуристыОпросЛето

Горячие новости

Все новости

партнеры