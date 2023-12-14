Исследование: Женщины чаще ищут удаленную работу

Ранее стало известно, что в России в четыре раза сократилось число компаний с удаленкой.

«Работу с дистанционной занятостью чаще всего хотят найти женщины, примерно 8% от активных резюме принадлежат им, в то время как из соискателей мужчин резюме на удаленку создали в два раза меньше соискателей – 4%. Это связано с тем, что женщине сложнее делать ставки только на карьеру, нужно воспитывать детей, заниматься семьей. Среди россиян, чья работа дает возможность работать дистанционно, примерно 4 из 10 говорят о готовности ради нее уйти на понижение зарплаты, а еще примерно 4 из 10 скорее уволятся, чем выйдут в офис. Женщины гораздо чаще грозятся уволиться, если их с удаленки переведут в офис», - рассказала собеседница НСН.

Ранее Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%).

