Исследование: Женщины чаще ищут удаленную работу
В SuperJob рассказали НСН, что женщины гораздо чаще грозятся уволиться, если их переведут в офис с удаленки.
Глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова в беседе с НСН рассказала, что женщины ищут работу с удаленным форматов вдвое чаще мужчин.
Ранее стало известно, что в России в четыре раза сократилось число компаний с удаленкой.
«Работу с дистанционной занятостью чаще всего хотят найти женщины, примерно 8% от активных резюме принадлежат им, в то время как из соискателей мужчин резюме на удаленку создали в два раза меньше соискателей – 4%. Это связано с тем, что женщине сложнее делать ставки только на карьеру, нужно воспитывать детей, заниматься семьей. Среди россиян, чья работа дает возможность работать дистанционно, примерно 4 из 10 говорят о готовности ради нее уйти на понижение зарплаты, а еще примерно 4 из 10 скорее уволятся, чем выйдут в офис. Женщины гораздо чаще грозятся уволиться, если их с удаленки переведут в офис», - рассказала собеседница НСН.
Ранее Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что самый большой рост зарплат в 2023 году произошел в Москве в IT-отрасли (8,1%), строительстве (6,9%), маркетинге (6,6%) и банковской сфере (6,2%).
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