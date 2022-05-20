Опрос: 3% россиян покупают новые наушники каждую неделю

Около четверти респондентов используют гаджет в транспорте, 8% — на прогулке, 4% — во время занятий спортом. При этом 13% опрошенных заявляют, что пользуются наушниками всегда, 42% — хотя бы иногда.

Почти половина опрошенных (44%) предпочитают беспроводные наушники, 19% россиян пользуются проводными, 10% — накладными, а 9% выбирают наушники-вкладыши. При этом у каждого шестого есть несколько пар разных гаджетов.

Как выяснили эксперты, россияне довольно часто обновляют наушники: 14% покупают новые каждый месяц, потому что потеряли или сломали старые, или же захотели чего-то нового. Еще 6% респондентов обновляют устройства раз в полгода, 21% — не реже раза в год. Кроме того, 3% опрошенных признались, что постоянно теряют или ломают наушники, поэтому новые приходится покупать каждую неделю.

Большинство граждан (31%) тратят на покупку пары наушников в среднем от одной до пяти тысяч рублей. Около трети (29%) респондентов покупают гаджеты за 5–10 тысяч; дешевые, до тысячи рублей, наушники выбирают 14% опрошенных, а гаджеты дороже 20 тысяч рублей — 19% россиян.

