Опрос: 3% россиян покупают новые наушники каждую неделю
Почти все россияне обычно слушают музыку в наушниках, не пользуются ими лишь 8% граждан. Об этом пишет «Газета.ру», ссылаясь на данные опроса сервиса Ozon.
Около четверти респондентов используют гаджет в транспорте, 8% — на прогулке, 4% — во время занятий спортом. При этом 13% опрошенных заявляют, что пользуются наушниками всегда, 42% — хотя бы иногда.
Почти половина опрошенных (44%) предпочитают беспроводные наушники, 19% россиян пользуются проводными, 10% — накладными, а 9% выбирают наушники-вкладыши. При этом у каждого шестого есть несколько пар разных гаджетов.
Как выяснили эксперты, россияне довольно часто обновляют наушники: 14% покупают новые каждый месяц, потому что потеряли или сломали старые, или же захотели чего-то нового. Еще 6% респондентов обновляют устройства раз в полгода, 21% — не реже раза в год. Кроме того, 3% опрошенных признались, что постоянно теряют или ломают наушники, поэтому новые приходится покупать каждую неделю.
Большинство граждан (31%) тратят на покупку пары наушников в среднем от одной до пяти тысяч рублей. Около трети (29%) респондентов покупают гаджеты за 5–10 тысяч; дешевые, до тысячи рублей, наушники выбирают 14% опрошенных, а гаджеты дороже 20 тысяч рублей — 19% россиян.
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