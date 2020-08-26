Определены регионы РФ с самым грязным воздухом

Красноярский край лидирует в своеобразном рейтинге регионов России по объёму выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Об этом свидетельствуют подсчёты аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza за 2019 год на основании данных Росприроднадзора по выбросам предприятий транспорта.

Вслед за Красноярским краем в топ-10 регионов с наибольшим совокупным объёмом выбросов расположились Кемеровская область, Ханты-Мансийский АО, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Иркутская область, Башкирия, Челябинская область, Оренбургская область, Краснодарский край, пишет РБК.

Как известно, в этих регионах расположены крупнейшие предприятия. Так, в Красноярском крае работают заводы «Норникеля» и UC Rusal, в Кемеровской области – угледобывающие предприятия СУЭК, «Мечел», Evraz и «Сибантрацит», в ХМАО – нефтехимические предприятия «Газпром нефти», «Сибура» и других.

В прошлом году в топ-10 по выбросам входила Москва, однако в новом рейтинге занимают 16-е место.

