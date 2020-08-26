МЧС проверило школы перед началом учебного года
Сотрудники МЧС России в преддверии начала занятий проверили 91 тысячу школ и детских садов на соблюдение требований безопасности. Специалисты проверяли работу автоматических систем противопожарной защиты, исправность средств пожаротушения, проверили состояние эвакуационных путей.
Как сообщили в среду в пресс-службе министерства, к настоящему времени приёмка завершена. Все проверенные объекты признали готовыми к началу учебного года.
Отмечается, что с 1 сентября МЧС начнёт проводить в школах и детских садах специальные занятия по обеспечению комплексной безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru