МЧС проверило школы перед началом учебного года

Сотрудники МЧС России в преддверии начала занятий проверили 91 тысячу школ и детских садов на соблюдение требований безопасности. Специалисты проверяли работу автоматических систем противопожарной защиты, исправность средств пожаротушения, проверили состояние эвакуационных путей.

Как сообщили в среду в пресс-службе министерства, к настоящему времени приёмка завершена. Все проверенные объекты признали готовыми к началу учебного года.

Отмечается, что с 1 сентября МЧС начнёт проводить в школах и детских садах специальные занятия по обеспечению комплексной безопасности.

