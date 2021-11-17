Определен самый криминальный регион Подмосковья
С начала 2021 года в Московской области зафиксировано более 60 тысяч преступлений. Сообщает «Радио 1» со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
Самым криминальным регионом стал Волоколамский. В нём коэффициент преступности (КП) с января по октябрь 2021 составил 206. «Уровень преступности - число зарегистрированных преступлений в расчёте на 10 тысяч населения», – объяснили в ГУ МВД. Самыми безопасными округами Московской области можно назвать Раменский и Чеховский. В них КП не превышает 65.
Ранее в Казани полиция задержала сбытчиков несертифицированного алкоголя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru