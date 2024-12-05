Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
Пассажиры, опоздавшие на авиарейсы, смогут с 1 сентября 2025 года воспользоваться обратным билетом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса.
По словам представителей ведомства, сегодня при покупке билета «туда-обратно» и опоздании можно аннулировать только сразу весь заказ. Отменяются также и дополнительные комиссии за опоздание на рейс, пассажир должен будет возместить лишь фактические расходы перевозчика.
В Минтрансе добавили, что авиакомпании должны будут разработать и утвердить документы, в которых указаны принципы ценообразования, применяемые перевозчиками. Это позволит сделать их ценовую политику более прозрачной.
Нововведение будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил, что эффективным наказанием для авиадебоширов станет пусть даже условное лишение свободы, штрафы не всегда действуют отрезвляюще. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru