Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

Пассажиры, опоздавшие на авиарейсы, смогут с 1 сентября 2025 года воспользоваться обратным билетом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на приказ Минтранса.

По словам представителей ведомства, сегодня при покупке билета «туда-обратно» и опоздании можно аннулировать только сразу весь заказ. Отменяются также и дополнительные комиссии за опоздание на рейс, пассажир должен будет возместить лишь фактические расходы перевозчика.