Оплатить детские занятия можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

19 февраля 202014:46

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» теперь можно оплачивать посещение детских кружков, домов творчества, а также спортивных секций. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина, отметив, что раньше эта услуга была доступна только на портале mos.ru. По её словам, счета за кружки и секции находятся в разделе «Мои начисления» каталога услуг во вкладке «Образование».

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Для того, чтобы увидеть начисления в мобильном приложении, родителям столичных школьников необходимо ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, а также СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении. Эти сведения синхронизируются с мобильным приложением. После этого счета за дополнительные образовательные услуги будут отображаться автоматически в разделе «Мои начисления», пишет АГН Москва.

Между тем, ранее НСН писала, что бесплатный доступ к сайтам госуслуг и ведомств заработает с 1 марта. Отмечается, что интернет-трафик для указанных ресурсов не будет тарифицироваться, при этом доступ к сайтам будет сохраняться даже в случае нулевого баланса у абонентов.


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Фото: mos.ru
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