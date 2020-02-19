Оплатить детские занятия можно в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

Для того, чтобы увидеть начисления в мобильном приложении, родителям столичных школьников необходимо ввести в личном кабинете на mos.ru данные своего паспорта и СНИЛС, а также СНИЛС ребенка и данные свидетельства о его рождении. Эти сведения синхронизируются с мобильным приложением. После этого счета за дополнительные образовательные услуги будут отображаться автоматически в разделе «Мои начисления», пишет АГН Москва.

Между тем, ранее НСН писала, что бесплатный доступ к сайтам госуслуг и ведомств заработает с 1 марта. Отмечается, что интернет-трафик для указанных ресурсов не будет тарифицироваться, при этом доступ к сайтам будет сохраняться даже в случае нулевого баланса у абонентов.



