Оперштаб: В Москве умер 21 пациент с COVID-19

В Москве скончался 21 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.

Возраст погибших составляет от 34 лет до 91 года. У 34-летнего мужчины была сопутствующая болезнь Пиквика. Большая часть скончавшихся имела серьезные заболевания, осложняющие течение болезни: гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро пациентов страдали от сахарного диабета.

В настоящий момент в Москве выявлено более 18 тыс подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Оперативный штаб Москвы напоминает о требовании властей неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеМоскваКоронавирус
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