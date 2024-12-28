Оперштаб: В Керченском проливе собрали 25 тонн нефтеводяной смеси

При этом, как отмечается, было обследовано свыше 380 квадратных километров акватории. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены более 10 тысяч человек, в том числе волонтеры, а также 360 единиц техники. С начала ликвидации последствий выбросов убрали почти 37 тысяч тонн загрязненного песка.

«Вокруг кормовой части танкера "Волгонефть-239", которую выбросило на мель в районе п. Тамань, Морспасслужба установила 250 метров заграждений», - подчеркнули в оперштабе.

Ранее стало известно, что носовую часть танкера «Волгонефть-239» обнаружили на дне Черного моря, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

