Оперштаб подтвердил две первые смерти в России из-за коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом подтвердил два первых смертельных случая, связанных с заражением COVID-19. Два пожилых пациента умерли накануне в Москве, у них была подтверждена коронавирусная инфекция, вызвавшая воспаление лёгких.

Как уточнил мэр города Сергей Собянина, у этих людей также были другие заболевания в хронической форме, которые ослабили иммунитет, передает RT.

Согласно последней сводки оперативного штаба в России за сутки появилось 182 новых случая заражения коронавирусом в 18 субъектах федерации. Так, например, в Бурятии COVID-19 диагностирован впервые. Всего в России на сегодня имеется 840 заболевших. При этом, девять из них уже выздоровели, сообщает Ura.ru.

Самый большой прирост инфицированных по-прежнему отмечается в российской столице Москве: там за минувшие сутки официально зарегистрировано 136 новых случаев заболевания. На этом фоне мэр города Сергей Собянин объявил о беспрецедентных ограничительных мерах, которые вводятся с 28 марта по 5 апреля.

В частности, прекращают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие заведения общественного питания. Правда, они могут готовить блюда для доставки. Также будут закрыты магазины, кроме продуктовых, также не закрываются аптеки, отмечает «Свободная пресса».

Не будут принимать посетителей парикмахерские и другие предприятия бытового обслуживания населения. Кроме того, закрываются парки. Сергей Собянин также рекомендует верующим воздержаться от посещения храмов, мечетей и других религиозных объектов.

