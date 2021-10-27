Оперштаб ответил на основные вопросы москвичей о «длинных» выходных
В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября в столице будут закрыты все предприятия, кроме тех, деятельность которых не может быть прекращена. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В оперштабе отметили, что за нарушение требований организации ждут штрафы. Для индивидуальных предпринимателей - в размере от 50 тысяч до 1 миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 тысяч до 1 миллиона руб.
Отмечается, что все медицинские организации будут работать в привычном режиме, экстренная помощь будет сохранена в полном объеме, продолжится вакцинация и экпресс-тестирование в торговых центрах города и в центрах госуслуг.
Также будут работать продуктовые магазин и аптеки, а также точки, где доля товаров первой необходимости составляет не менее 30% от общего ассортимента.
При этом кафе и рестораны смогут обслуживать посетителей только навынос, а также доставлять блюда домой. Принимать гостей разрешено только ресторанам при гостиницах и хостелах, а также корпоративным столовым и буфетам – они будут доступны только постояльцам и сотрудникам.
Сообщается, что все школы уходят на каникулы, в городских садах будут организованы дежурные группы.
Музеи продолжат свою работу для посетителей с QR-кодами, а массовые культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия в это время проводиться не будут.
Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.
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